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إنشاء لجنة وزارية مخصصة لدراسة تداعيات تطبيق قانون قيصر على لبنان

قررت الحكومة اللبنانية إنشاء لجنة وزارية مخصصة لدراسة تداعيات تطبيق قانون قيصر على لبنان. يأتي ذلك في ظل تداخل العلاقات السياسية والاقتصادية بين لبنان وسوريا، رسميا وغير رسمي.
17/6/2020
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