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نشرة الثامنة "نشرتكم" 2020/6/16

رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/16) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي المصرية مع المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة. كما رصدت التفاعل مع إعلان منظمة التجارة العالمية حول قرصنة بث قناة "بي إن سبورتس"