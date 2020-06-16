البث الحي
24:16

نشرة الثامنة "نشرتكم" 2020/6/16

رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/16) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي المصرية مع المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة. كما رصدت التفاعل مع إعلان منظمة التجارة العالمية حول قرصنة بث قناة "بي إن سبورتس"
16/6/2020
المزيد من حوارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

ما وراء الخبر- دلالة عودة التصعيد بين الحوثيين والتحالف السعودي الإماراتي

(الجزيرة)
25:51

للقصة بقية- رصاص حفتر المأجور

(الجزيرة)
50:04

ما وراء الخبر- ليبيا.. ما فرص محاسبة المتورطين في الجرائم المرتكبة؟

(الجزيرة)
26:59

نشرة الثامنة-نشرتكم 2020/6/15

(الجزيرة)
23:53