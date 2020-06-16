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24:16
نشرة الثامنة "نشرتكم" 2020/6/16
رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/16) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي المصرية مع المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة. كما رصدت التفاعل مع إعلان منظمة التجارة العالمية حول قرصنة بث قناة "بي إن سبورتس"
16/6/2020
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