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ما وراء الخبر- دلالة عودة التصعيد بين الحوثيين والتحالف السعودي الإماراتي

تابعت حلقة الثلاثاء (2020/6/16) من برنامج "ما وراء الخبر"، دلالة عودة التصعيد بين الحوثيين والتحالف السعودي الإماراتي، وتساءلت عن الأفق الذي يمكن أن يبلغه هذا التصعيد.