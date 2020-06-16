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للقصة بقية- رصاص حفتر المأجور

ناقشت حلقة (2020/6/15) من برنامج "للقصة بقية" دور شركة فاغنر الروسية في القتال مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وكيف تأثر موقف روسيا وداعمي حفتر بعد تلقيه الهزائم وتقدم قوات الوفاق الوطني.