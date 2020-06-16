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كورونا.. رفع القيود تدريجيا في قطر وفق إجراءات احترازية

أعادت السلطات القطرية فتح المساجد والمحال التجارية والمرافق العامة بشكل جزئي ضمن المرحلة الأولى لرفع القيود، وأكدت أهمية الاستمرار في تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية.