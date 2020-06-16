search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
03:04
حكاية صناعة فرن الطابون واستخدامه في الخبز والطبخات التقليدية
الطابون هو فرن يصنع يدويا من التراب ويوضع داخل الأرض ليتم فيه صنع الخبز والطبخات التقليدية، الحاجة فاطمة تواظب على صناعة فرن الطابون واستخدامه باعتباره أرثا شعبيا، تفضل الحفاظ عليه.
16/6/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من البرامج
الجزيرة هذا الصباح 2020/6/16
أفلام عالمية ممتعة تصدرت المشاهدة المنزلية
الرواق الثقافي يستحضر رواية صورة دوريان غراي
كورونا.. رفع القيود تدريجيا في قطر وفق إجراءات احترازية
الأكثر قراءة
"مات سجينا".. من الخليفة عثمان إلى الرئيس مرسي سلاطين خُلعوا بالقوة وقضوا في سجون المنقلبين
ليبيا.. نذر شقاق داخل الناتو وأنقرة تنفي خلافها مع موسكو بشأن وقف القتال
عنّف اللاعبين رغم فوز ريال مدريد على إيبار.. سر ثورة غضب زيدان
العراق: يمتازون بشواربهم الطويلة.. من هم الكاكائيون؟ ولماذا يستهدفهم تنظيم الدولة؟
مقاطع حول هذه القصة
الجزيرة هذا الصباح 2020/6/16
play
52:16
أفلام عالمية ممتعة تصدرت المشاهدة المنزلية
play
02:15
الرواق الثقافي يستحضر رواية صورة دوريان غراي
play
02:41
كورونا.. رفع القيود تدريجيا في قطر وفق إجراءات احترازية
play
02:36