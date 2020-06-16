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حكاية صناعة فرن الطابون واستخدامه في الخبز والطبخات التقليدية

الطابون هو فرن يصنع يدويا من التراب ويوضع داخل الأرض ليتم فيه صنع الخبز والطبخات التقليدية، الحاجة فاطمة تواظب على صناعة فرن الطابون واستخدامه باعتباره أرثا شعبيا، تفضل الحفاظ عليه.