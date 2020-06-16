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02:17
تونس تجيز أول إذاعة مختصة في حقوق الإنسان
منحت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري في تونس إجازة البث لأول إذاعة مختصة في مجال حقوق الإنسان، وتهدف الإذاعة التي أسسها المعهد العربي لحقوق الإنسان إلى نشر ثقافة الحقوق والمواطنة في تونس.
16/6/2020
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