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تأملات- لماذا يقولون فلان آكل من حوت؟

تابعت حلقة (2020/6/16) من برنامج "تأملات" اختلاف التشبيهات للتعبير عن الأكل الكثير، وكذا فصاحة العرب وتمكنهم من اللغة رغم عدم وجود التنقيط والتشكيل آنذاك.
16/6/2020
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