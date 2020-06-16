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النشرة الاقتصادية الثانية (2020/6/16)

سجلت مبيعات التجزئة الأميركية أكبر زيادة شهرية منذ نحو ثلاثين عاما مع تخفيف القيود المفروضة نتيجة جائحة كورونا. ويتزامن ارتفاع المبيعات مع عودة مليونين ونصف مليون شخص لأعمالهم.
16/6/2020
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