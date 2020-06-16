04:53

النشرة الاقتصادية الأولى 2020/6/16

حقق مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو أكبر مكاسب في نحو ثلاثة أشهر، بعد أن عزز البنك المركزي برنامجا لإقراض الشركات المتضررة من جائحة كورونا.