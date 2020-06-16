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المهرة.. استمرار القوات السعودية في التدخل بشؤون المحافظة اليمنية

استحدثت قوات سعودية في محافظة المهرة اليمنية إجراءات في منفذ "شحن" الحدودي مع سلطنة عمان على نحو عرقل العمل فيه، ودفع إدارته إلى تجديد الشكوى من ممارسات سابقة.
15/6/2020
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