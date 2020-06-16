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الرواق الثقافي يستحضر رواية صورة دوريان غراي

يستحضر الرواق الثقافي رواية صورة دوريان غراي، وهي رواية فلسفية بقلم الكاتب والمسرحي أوسكار وايلد، ونالت شهرة واسعة منذ أول صدورها، لأنها تحكي قصة صورة غريبة من خلال رواية أغرب.