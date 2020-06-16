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الحياة تعود تدريجيا لطبيعتها بالأردن وفق شروط حكومية وصحية صارمة

تعود الحياة تدريجيا في الأردن وفقا لشروط حكومية وصحية صارمة، وترغب خلية أزمة كورونا الوصول إلى مرحلة الخطورة المنخفضة، لذلك تلوح بأنها ستعدل عن قرار رفع الحظر إذا انتشر الفيروس مجددا.