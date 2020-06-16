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الحصاد – اليمن.. تدخلات السعودية بالمهرة مستمرة

ناقشت إلسي أبي عاصي استمرار القوات السعودية في التدخل بشؤون محافظة المهرة اليمنية رغم المعارضة المستمرة لذلك، على ضوء استحداث إجراءات تعرقل العمل في منفذ حدودي مع عُمان.
15/6/2020
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