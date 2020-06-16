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الأماكن المغلقة والمزدحمة بؤرة لتفشي كورونا.. عليك تجنبها

أكدت دراسات علمية حديثة أعدها علماء الأوبئة والفيروسات أن أعلى خطر للإصابة بفيروس كورونا يوجد في الأماكن المغلقة، وأن احتمالات الإصابة بالعدوى في بيئة مغلقة تكون أكبر بنحو 19 مرة.