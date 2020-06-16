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الأغنية في سوريا.. كانت وما زالت صوت الثوار

أطلق الفنان السوري سميح شقير أغنية جديدة لمدينته السويداء بعنوان "قامت السويداء"، وجاءت الأغنية بعد أيام من مظاهرات شهدتها المدينة ضد نظام الأسد.