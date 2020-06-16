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أفلام عالمية ممتعة تصدرت المشاهدة المنزلية

في ظل تواصل الحجر المنزلي، ما الذي نال استحسان مشاهدي الأفلام العالمية خلال الأسبوع الماضي؟ وكيف أثرت الأحداث على تجاه سوق الأفلام العالمية؟
16/6/2020
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