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واشنطن وطهران.. بوادر حوار غير مباشر عنوانه صفقة لتبادل السجناء

أعلنت كل من طهران وواشنطن الأسبوع الماضي إتمام صفقة لتبادل السجناء بين البلدين بوساطة سويسرية.