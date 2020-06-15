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23:53

نشرة الثامنة-نشرتكم 2020/6/15

رصدت نشرة الثامنة-نشرتكم (2020/6/15) الابتهاج الحذر في المنصات الأوروبية مع عودة الحياة إلى طبيعتها بأوروبا، كما رصدت الاستياء السعودي من قناة الإخبارية بعد وصفها للذباب الإلكتروني بالحسابات الوهمية.
15/6/2020
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