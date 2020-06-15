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ملايين الأوروبيين يستعيدون قدرتهم على السفر

بات بإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي القيام برحلات سياحية بعدما اتخذ قادة دولهم قرارا بإنعاش هذا القطاع الحيوي في منظومتهم الاقتصادية.