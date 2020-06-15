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مقتل الأميركي فلويد يعيد الجدل بشأن دور السياسيين في الأزمات

أعاد مقتل الأميركي جورج فلويد طرح سؤال لطالما جاهر به البعض عن دور السياسيين في وقت الأزمات، إذ تعالت أصوات تدعو إلى مراجعة الخطاب السياسي أيا كان مصدره.
14/6/2020
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