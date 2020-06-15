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مقابر ترهونة الجماعية.. وزير الخارجية الليبي يقدم طلبا لمجلس الأمن

طالب وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم حيال الجرائم التي ارتكبتها قوات حفتر في ترهونة، وبإحالة أمر المقابر الجماعية إلى محكمة الجنايات الدولية.
14/6/2020
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