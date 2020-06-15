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مفاوضات وأجواء من الريبة مع اقتراب موعد بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة

أعلنت أديس أبابا عن تفاهمات بينها وبين القاهرة والخرطوم بشأن المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، وما يتعلق به من مبادئ توجيهية وقواعد إدارة الجفاف.
14/6/2020
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