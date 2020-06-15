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ما وراء الخبر- ليبيا.. ما فرص محاسبة المتورطين في الجرائم المرتكبة؟

تساءلت حلقة (2020/6/15) من برنامج “ما وراء الخبر” عن مدى جدية الأطراف المختلفة في الكشف عن الجرائم المرتكبة في ليبيا، وتحديد المسؤولين عن ارتكابها؟