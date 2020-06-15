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ليبيا.. صراع المواقع ومسارات العمليات العسكرية

شكلت القواعد العسكرية الجوية والبحرية في ليبيا ساحة للتنافس الميداني يسعى كل طرف لتقوية موقعه بالسيطرة عليها.