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كورونا يهدد بارتفاع معدلات وفيات أطفال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نشرت منظمة اليونيسيف دراسة جديدة تشير إلى خطر ارتفاع عدد الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى نهاية العام الجاري، نتيجة اضطراب الرعاية الصحية وكورونا.
15/6/2020
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