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كورونا.. دول الاتحاد الأوروبي تعيد فتح حدودها الداخلية

بدأت 15 دولة أوروبية إعادة فتح حدودها الداخلية بعد إغلاقها في مارس/آذار الماضي بسبب جائحة كورونا، وما زال بعضها يفرض قيودا على القادمين إليها.