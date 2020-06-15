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قمة رباعية بجيبوتي لرأب الصدع بين مقديشو وهرغيسا

تقاطر قادة الصومال وإثيوبيا وما تسمى "جمهوية أرض الصومال"، إلى العاصمة الجيبوتية لعقد قمة رباعية بهدف رأب الصدع وتضييق هوة الخلاف بين مقديشو وهرغيسا.
15/6/2020
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