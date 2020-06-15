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قلة النوم.. الأضرار السلبية المتوقعة

قلة النوم لها تأثيرات سلبية عديدة منها تراجع القدرات المعرفية والذهنية، وإضعاف جهاز المناعة، لذلك يجب أن يحصل الجسم على القسط الذي يكفيه من النوم لتفادي هذه الأضرار ومضاعفاتها الصحية.