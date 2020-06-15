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قطر.. تطبيق أولى مراحل رفع القيود المفروضة لمكافحة كورونا

تبدأ دولة قطر وبشكل تدريجي رفع القيود التي كانت مفروضة جراء انتشار فيروس كورونا، وسيتم ذلك على أربع مراحل تستمر حتى الأول من سبتمبر/أيلول القادم.
15/6/2020
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