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قطر.. الافتتاح الرسمي لملعب المدينة التعليمية لاستضافة مونديال 2022

اتجهت الأنظار من جديد نحو دولة قطر التي تسابق الزمن لاستكمال منشآت كأس العالم لكرة القدم عام 2022 كأول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف البطولة الكبرى في عالم الساحرة المستديرة.
15/6/2020
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