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قطاعات اقتصادية بالمغرب نشطت أثناء فترة الإغلاق العام

في المغرب، وفي مقابل تضرر أنشطة اقتصادية عدة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، استفادت قطاعات أخرى من جائحة كورونا، وفي مقدمتها قطاع توصيل الطلبيات والخدمات عبر الإنترنت.