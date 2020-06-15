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حوافز وخطة مستقبلية لتشجيع السياحة باليابان

خطة مستقبلية في اليابان لتغطية جزء من تكاليف السياح في البلاد بعد تخفيف القيود التي فرضتها الحكومة بسبب جائحة كورونا، عبر تقديم حوافز للوافدين.
15/6/2020
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