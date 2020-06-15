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حوافز وخطة مستقبلية لتشجيع السياحة باليابان

خطة مستقبلية في اليابان لتغطية جزء من تكاليف السياح في البلاد بعد تخفيف القيود التي فرضتها الحكومة بسبب جائحة كورونا، عبر تقديم حوافز للوافدين.