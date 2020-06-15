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حلول لحماية المراهقين من مخاطر التنمر الإكتروني

بهذه الفترة الحرجة من أزمة كورونا وبقاء المراهق فترات طويلة في المنزل تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي هي الملاذ، ولكن كيف يستطيع الأهل بطرق ذكية حماية المراهق من مخاطر الإنترنت والتنمر الإلكتروني؟
15/6/2020
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