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تردي الوضع الصحي في اليمن يفاقم معاناة مرضى السرطان

تفاقمت معاناة مرضى السرطان في اليمن بسبب تردي وضع القطاع الصحي، وقلة مراكز العلاج المتخصصة، وانقطاع الدعم الحكومي نتيجة الحرب.
15/6/2020
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