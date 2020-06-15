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05:57
النشرة الاقتصادية الثانية 2020/6/15
تباينت أسعار عقود النفط وسط مخاوف من موجة تفش ثانية لفيروس كورونا، بعد تسجيل إصابات في الصين واليابان وأميركا. كما تراجع خام تكساس بنحو 1% فبلغ نحو 36 دولارا للبرميل.
15/6/2020
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