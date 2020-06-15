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المرصد – معركة إسقاط التماثيل تجتاح أوروبا وأميركا

سلطت حلقة (2020/6/15) من برنامج “المرصد” الضوء على استمرار حركة الاحتجاج المناهضة للعنصرية، ومعركة إسقاط التماثيل التي تندلع في مدن أوروبا وأميركا.