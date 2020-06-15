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الحصاد – مقتل أميركي آخر من أصل أفريقي على يد الشرطة

رصدت إيمان عياد في الملف الثاني من "الحصاد" تداعيات تجدد الاحتجاجات ضد العنصرية في الولايات المتحدة بعد مقتل أميركي آخر من أصل أفريقي على يد الشرطة في أتلانتا.
14/6/2020
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