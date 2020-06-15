28:17

الحصاد – سد النهضة.. مفاوضات اللحظة الأخيرة

تناول زين العابدين توفيق في الملف الأول من "الحصاد" مفاوضات سد النهضة وإعلان إثيوبيا التوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة الأولى من ملء الخزان، واتهام مصر لها بالتعنت.