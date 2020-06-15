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الحصاد – سد النهضة.. مفاوضات اللحظة الأخيرة

تناول زين العابدين توفيق في الملف الأول من "الحصاد" مفاوضات سد النهضة وإعلان إثيوبيا التوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة الأولى من ملء الخزان، واتهام مصر لها بالتعنت.
14/6/2020
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