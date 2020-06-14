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نشرة الثامنة “نشرتكم” (2020/6/14)

“نشرتكم” (2020/6/14) تابعت تصريحات للإعلامي المصري أحمد موسى أثارت موجة من السخرية في مواقع التواصل التونسية، بعدما دعا إلى ما سماه تحرير شعب تونس من الإخوان وحل البرلمان التونسي.
14/6/2020
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