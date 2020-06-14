البث الحي
02:33

مظاهرة بلوس أنجلوس تطالب بتخصيص ميزانية الشرطة لمساعدة ذوي الأصول الأفريقية

خرجت مظاهرة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية للمطالبة بصرف التمويل المخصص للشرطة لمساعدة المواطنين ذوي الأصول الأفريقية المتشردين. تقرير: بيسان أبو كويك تاريخ البث:2020/6/14
14/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مرآة الصحافة الثانية 2020/6/14

(الجزيرة)
19:43

مرسوم سلطاني بإنشاء جهاز الاستثمار العماني

(الجزيرة)
02:31

النشرة الاقتصادية الأولى 2020/6/14

(الجزيرة)
05:16

فيروس كورونا يشل القطاع السياحي بمدينة بيت لحم

(الجزيرة)
02:38