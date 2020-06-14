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مرسوم سلطاني بإنشاء جهاز الاستثمار العماني

تسود حالة من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية بسلطنة عمان، بعد إصدار السلطان هيثم بن طارق مرسوما بإنشاء جهاز الاستثمار العماني. تقرير: سمير النمري تاريخ البث:2020/6/14
14/6/2020
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