02:31

مرسوم سلطاني بإنشاء جهاز الاستثمار العماني

تسود حالة من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية بسلطنة عمان، بعد إصدار السلطان هيثم بن طارق مرسوما بإنشاء جهاز الاستثمار العماني. تقرير: سمير النمري تاريخ البث:2020/6/14