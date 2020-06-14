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محتجون في نيويورك يطالبون بإزالة تمثال كريستوفر كولمبوس

طالب محتجون في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة بإزالة تمثال المستكشف الإيطالي الراحل كريستوفر كولمبوس، ووصفوه بأنه رمز للعبودية واضطهاد السكان الأصليين. تقرير: مراد هاشم تاريخ البث:2020/6/14
14/6/2020
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