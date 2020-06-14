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ما وراء الخبر- الأزمة الليبية إلى أين؟

ناقشت حلقة (2020/6/14) من برنامج "ما وراء الخبر" طبيعة الحراك التركي الروسي للدفع بالعملية السياسية في ليبيا، وتساءلت عن أوراق القوة والضغط المتوفرة لدى أنقرة وموسكو.
14/6/2020
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