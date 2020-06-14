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05:14
كيف أثر مقتل فلويد على هوليود
اضطرت هوليود لوقف عرض فيلم "ذهب مع الريح" بشكل مؤقت رغم الأرباح الهائلة التي حققها، وذلك بعد آراء أكدت أنه يعطي صورة وردية عن التمييز العنصري.
14/6/2020
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