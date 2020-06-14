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02:38
فيروس كورونا يشل القطاع السياحي بمدينة بيت لحم
تعد السياحة بمدينة بيت لحم ومحيطها من أكثر القطاعات التي تأثرت بكورونا، وذلك بعد فرض حالة الطوارئ وإغلاق الفنادق ومحال بيع مقتنيات الزوار. تقرير: شيرين أبو عاقلة تاريخ البث:2020/6/14
14/6/2020
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