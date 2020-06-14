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سد النهضة.. خلافات فنية بأبعاد سياسية

رافقت المفاوضات بشأن سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم عقبات تقنية، في ظل غموض يكتنف هذا المسار رغم أنه أكثر المسارات تأزيما للمواقف.
14/6/2020
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