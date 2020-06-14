search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:13
تخفيف إجراءات مكافحة تفشي كورونا في العراق
شهدت بغداد وأغلبية المدن العراقية تخفيفا لإجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا، بعد حظر شامل للتجوال استمر ثلاثة أسابيع. تقرير: سامر يوسف تاريخ البث:2020/6/14
14/6/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من البرامج
مرآة الصحافة الثانية 2020/6/15
قطاعات اقتصادية بالمغرب نشطت أثناء فترة الإغلاق العام
قطر.. تطبيق أولى مراحل رفع القيود المفروضة لمكافحة كورونا
قمة رباعية بجيبوتي لرأب الصدع بين مقديشو وهرغيسا
الأكثر قراءة
أسقط أربع طائرات إسرائيلية.. رحيل نسر الجو البنغالي سيف الله الأعظم
40 مليون مستخدم ضحية احتيال.. احذف هذا التطبيق فورا من جهازك
بعد تأجيل محادثات أمس.. أنقرة وموسكو تتفقان على التعاون بليبيا ورصد تعزيزات من المرتزقة دعما لحفتر بسرت
دعموها بمليارات الدولارات.. لماذا تساعد الإمارات والسعودية إثيوبيا ماليا؟
مقاطع حول هذه القصة
مرآة الصحافة الثانية 2020/6/15
play
20:41
قطاعات اقتصادية بالمغرب نشطت أثناء فترة الإغلاق العام
play
02:34
قطر.. تطبيق أولى مراحل رفع القيود المفروضة لمكافحة كورونا
play
01:06
قمة رباعية بجيبوتي لرأب الصدع بين مقديشو وهرغيسا
play
02:25