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تخفيف إجراءات مكافحة تفشي كورونا في العراق

شهدت بغداد وأغلبية المدن العراقية تخفيفا لإجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا، بعد حظر شامل للتجوال استمر ثلاثة أسابيع. تقرير: سامر يوسف تاريخ البث:2020/6/14
14/6/2020
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