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بلجيكا.. مراكز اتصال ترصد حالات الإصابة بكورونا

بسبب تقاسم السلطات في بلجيكا بين المقاطعات والحكومة الفدرالية، لم يصل السياسيون بعد إلى اتفاق بشأن تطبيق موحد لرصد حالات الإصابة بكورونا في البلاد، ولذلك يتم من خلال مراكز محاولة جمع هذه المعلومات.