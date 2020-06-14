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03:09

بدائل طبيعية صديقة للبيئة يمكن استخدامها منزليا

الكثير من الأدوات نستخدمها في منازلنا وحياتنا اليومية ولكنها للأسف قد تكون ضارة بالبيئة، اختصاصية التدبير المنزلي سميرة الكيلاني تقدم لنا البدائل. تاريخ البث:2020/6/14
14/6/2020
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